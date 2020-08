Giuseppe Conte e Olivia Paladino in costume a San Felice Circeo: le foto della vacanza

Giuseppe Conte e Olivia Paladino sono stati sorpresi in costume a San Felice Circeo nel Lazio durante la loro breve vacanza dai paparazzi di Diva e Donna. Il presidente del Consiglio dei ministri è ricercatissimo dai fotografi dopo aver sbancato a livello nazionale e internazionale per come ha gestito la difficile e delicatissima emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del nuovo Coronavirus.

Giuseppe Conte – Foto: Facebook

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato in esclusiva gli scatti del capo del Governo e della fidanzata mentre fanno un bagno.

Boxer azzurri e maglietta blu per il premier. Costume intero, sempre azzurro, per Olivia Paladino. Gli scatti sono diventati virali.

Giuseppe Conte sbanca sul web

Negli ultimi 30 giorni è stato infatti ricercatissimo su Google. Due i momenti di maggior picco per il presidente del Consiglio dei ministri: il 21 luglio per il successo ottenuto sul Recovery Fund e il 5 luglio per un’uscita pubblica con la sua compagna. Ma anche per il suo look.

Politica sì ma non solo, con il Premier che genera forte interesse negli italiani, soprattutto al centro-sud. Le regioni in cui Conte è stato più ricercato in rete sono Calabria, Puglia, Lazio, Marche e Basilicata mentre le città risultano essere Roma e Milano.

A rivelarlo, è l’ultima ricerca di AvantGrade.com, agenzia di digital marketing fondata e diretta da Ale Agostini. Il capo del Governo italiano è stato fortemente cercato in rete per questioni politiche: la sua popolarità è cresciuta nell’ultimo mese in maniera costante, con il maggior picco dopo l’annuncio del Recovery Fund. Sul tema, la regione che ha cercato di più il Presidente Conte è stata la Basilicata, seguita da Umbria, Abruzzo, Marche e Calabria. I suoi interventi ufficiali sono stati molto cercati anche su Youtube, complice un buon uso dei media digitali.