Grazia Sepe rivela: “Francesco Sarcina ha tradito Clizia Incorvaia con me”

Grazia Sepe ha confessato al settimanale di gossip Novella 2000 che Francesco Sarcina ha tradito l’allora moglie Clizia Incorvaia con lei. Non solo un tradimento, ma una vera e propria relazione d’amore clandestina. L’amante del leader del gruppo musicale Le Vibrazioni ha spifferato alla rivista di cronaca rosa tutte le confidenze intime dell’artista su Clizia.

Grazia ha rivelato di aver conosciuto il rocker in occasione di un suo concerto a Napoli e poi hanno approfondito la loro conoscenza tramite Facebook e per email.

Poi ha dichiarato: “Nel 2016 sono venuta a Milano, ci siamo incontrati al suo locale sui Navigli ed è scattato subito qualcosa. Il primo bacio ce lo siamo dati lì, nel locale, davanti a tutti, clienti e gli altri che lavoravano. Sì. Ci incontravamo tutti i giovedì e i venerdì sera, ci vedevamo al suo locale, poi andavamo a ballare. Ci vedevamo la sera, non di giorno però, perché lui stava con la famiglia”.

Molto forti le presunte dichiarazioni rilasciate dal cantante Francesco Sarcina sulla sua storia matrimoniale con Clizia: “Lui mi diceva che era solo un matrimonio da gossip. Lui diceva che nei fatti lui e Clizia vivevano da separati in casa. Comunque con Clizia ho avuto un confronto. A un certo punto mi hanno rubato l’account dei social, lei ha scoperto che io e Francesco stavamo insieme, siamo arrivate a sentirci. In realtà ho avuto uno scontro con Clizia e in quel momento ho negato la relazione con Francesco. Era il 21 dicembre 2017″.

Per un periodo si è allontanato, ma poi è tornato sui suoi passi: “Gli ho scritto un messaggio il 31 dicembre 2018. A Capodanno lui lavorava, di certo non stava con la famiglia. Aveva un concerto a Pozzuoli. Mi ha risposto subito: Vieni in albergo da me. Ma non sono andata. Abbiamo ripreso a sentirci e ci siamo rivisti a settembre quando lui è venuto nel casertano per un concerto. Anche in quell’occasione mi ha invitata in albergo e quella volta ci sono andata. Da lì abbiamo ripreso a sentirci e vederci”.

Sarcina ha però più volte detto di essere single. Grazia Sepe non ci sta: “Infatti, ora mi sento presa in giro”.