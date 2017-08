Guendalina Canessa ha confessato al settimanale di gossip Nuovo che vorrebbe un figlio dal suo fidanzato, Pietro Aradori. L’ex concorrente del Grande Fratello e mamma vip ha dichiarato che il cestista della Virtus Bologna ha accettato subito sua figlia Chloe nella sua vita. L’ex moglie dell’ex tronista e personaggio tv Daniele Interrante ha spiegato: “Pietro, quando ha deciso di stare con me, ha fatto qualcosa che io non sarei mai in grado di fare: accettare mia figlia nella sua vita. Io non potrei mai stare con un uomo che ha avuto un figlio da un’altra donna perché sarei gelosa del suo passato”.

La coppia vip vuole allargare la famiglia: “Ci amiamo da due anni, il nostro è un rapporto splendido e non escludo che possa arrivare presto un bebè. Mia figlia Chloe ne sarebbe felice: lei mi chiede sempre di regalarle un fratellino”.

Guendalina Canessa e Pietro Aradori si erano lasciati temporaneamente diversi mesi fa con tanto di post social inequivocabile della mamma vip condiviso con i follower su Instagram: “Le maschere che cadono non fanno rumore. Ma fanno aprire gli occhi”. E poi ancora: “E’ vero, le storie possono finire. E’ vero, l’amore può finire. Ma i comportamenti sono una scelta. Avere rispetto è una scelta”.

Il cestista e l’ex concorrente del Grande Fratello sono tornati insieme prima dell’estate 2017, dopo aver superato un periodo di crisi di coppia. Ora Guendalina Canessa e Pietro Aradori pensano a un figlio, tralasciando le nozze. “Credo nella famiglia – ha detto Pietro a Novella 2000 lo scorso mese – Nel matrimonio no, non è una delle mie principali aspirazioni. In questo momento siamo in una fase embrionale, diciamo che ci siamo riavvicinati”.

