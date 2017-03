Guendalina Tavassi è tornata a sorprendere i suoi ammiratori e a stuzzicare la fantasia erotica dei suoi scatenati e infoiati follower mostrandosi in topless e con il Lato B in bella mostra su un letto di una clinica di bellezza in un video condiviso sul suo profilo Instagram, che sta sbancando in Rete! L’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi si è sottoposta a un nuovo trattamento laser denominato Nir. Questo trattamento è molto utile per alzare i glutei oltre che rassodare, tonificare e stimolare il collagene.

“Si vede il trattamento è pazzesco”, scrive un follower. Un altro sostenitore dell’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi sottolinea ironicamente: “In compenso tanti italiani si soni fatti la pugnetta”. Un altro ancora aggiunge maliziosamente: “Guendalina, che ne dici di postare una foto per farci vedere il risultato del trattamento?”.

Ieri la mamma vip romana è tornata nuovamente in clinica, ma per la seconda seduta laser per la rimozione del tatuaggio. Ecco il suo ultimo post social.

Ragazzi oggi ho fatto la seconda seduta Laser per la rimozione del tatuaggio , presso il centro medico @villabrasini_beautyclinic beh… che dire… si e’ già scolorito tantissimo? grazie @diletta.s e @dott.ssa_delogu Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi) in data: 7 Mar 2017 alle ore 05:08 PST

A presto con nuove foto, news e indiscrezioni su Guendalina Tavassi!