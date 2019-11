Heather Parisi a Live – Non è la D’Urso: “Sono stata picchiata e umiliata dal mio ex compagno per 7 anni”

Heather Parisi è stata la super ospite della puntata di ieri di Live – Non è la D’Urso. La famosa e amatissima showgirl e ballerina ha rivelato di essere stata picchiata e umiliata dal suo ex compagno per ben 7 anni. Dopo il confronto con le cinque sfere, la star della televisione italiana ha voluto raccontare uno dei periodi più brutti della sua vita.

“Sono stata vittima di violenza domestica – ha rivelato la star tv Heather Parisi con difficoltà. Non sono orgogliosa di questo argomento, perché è molto scomodo, ma finalmente sono qui per dare coraggio alle altre donne. Non entrerò nei dettagli, ma posso dire che quando succede ti senti sola e ti vergogni. Questo non deve essere un argomento tabù. Bisogna parlare, raccontare”.

L’acerrima nemica vip di Lorella Cuccarini ha poi spiegato: “Sono stata picchiata per 7 lunghi anni dal mio ex compagno, di cui non farò mai il nome. Ma dalla violenza fisica c’è la possibilità di guarire, quella psicologica è più difficile da superare. Mi rivolgo alle donne a casa: dovete essere forti anche voi. Io da un giorno all’altro ho preso il borsone di danza e sono andata a vivere a casa di una mia amica. Non me ne fregava più niente dei soldi – ha confidato Heather -, della televisione, di nulla. Probabilmente ci sarà gente frustrata e invidiosa che non crederà alle mie parole ma chi se ne frega, mi basta anche solo aver aiutato qualcuna nella mia stessa situazione”.

Un bellissimo messaggio di speranza e sostegno per tutte coloro che si trovano in questa bruttissima situazione. Brava Heather!

Redazione-iGossip