I consigli di Malena la Pugliese per sedurre un uomo sono stati dispensati durante la sua ultima ospitata a Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Durante la puntata si è parlato di castità insieme all’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi Simone Barbato, vergine alla soglia dei 40 anni, e all’ex concorrente maggiorata del Grande Fratello Francesca Cipriani, che non ha più rapporti intimi da alcuni anni.

La musa del mitologico divo a luci rosse Rocco Siffredi ha svelato alcuni consigli utili per conquistare gli uomini nel salotto tv della Dottoressa Giò. L’attrice pugliese Malena ha spiegato che bisogna puntare molto sulla biancheria intima. Quale? Meglio qualcosa di sexy, magari di colore rosso oppure un intramontabile nero o un classico bianco. E poi, per dare un tocco di trasgressione ai momenti più caldi, ha suggerito l’uso di una mascherina, un po’ in stile Eyes Wide Shut.

Malena, i progetti futuri

Per quanto riguarda i suoi progetti futuri, l’attrice barese di film per adulti ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha annunciato durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso che girerà un film con la nuova stella del cinema adult italiano: la giovanissima Martina Smeraldi da Cagliari.

L’ex politica del Partito Democratico ha infatti svelato da Barbara D’Urso: “Con Martina Smeraldi faremo un film insieme in un crescendo di trasgressioni e perversioni insieme, devo ancora testarla, non sono assolutamente in sfida, nel nostro lavoro c’è molta collaborazione”.

Redazione-iGossip