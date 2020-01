Il principe Harry e Meghan Markle lasciano il Regno Unito per il Nord America

Il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato a sorpresa di lasciare il Regno Unito per il Nord America. Un vero e proprio terremoto per la Famiglia Reale inglese. La coppia reale inglese farà di tutto per diventare “indipendenti dal punto di vista economico”, sebbene il loro supporto per la Regina Elisabetta non verrà mai meno. Attualmente Harry e Meghan incassano oltre 2 milioni di euro l’anno per i loro “servigi” come Duca e Duchessa.

Il principe Harry e Meghan Markle – Foto: Instagram

Il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato su Instagram: “Dopo molti mesi di riflessioni e discussioni interne, abbiamo deciso che quest’anno faremo un cambiamento importante e ci ritaglieremo un ruolo diverso. Abbiamo intenzione di fare un passo indietro come membri della famiglia reale e vogliamo lavorare per arrivare ad una indipendenza economica, sebbene continueremo a supportare la Regina”.

Meghan e Harry hanno poi aggiunto che “è grazie al vostro incoraggiamento, in particolare negli ultimi anni, che ci sentiamo pronti per questo passo. Abbiamo intenzione di dividere il nostro tempo tra il Regno Unito e il Nord America. Questo bilanciamento geografico ci permetterà di crescere nostro figlio con una consapevolezza delle tradizioni reali, ma allo stesso tempo permetterà alla nostra famiglia di concentrarsi sui prossimi passi, incluso il lancio di una nuova organizzazione di beneficenza”.

I genitori del piccolo Archie, 8 mesi, hanno poi concluso: “Non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli del nostro progetto, che arriveranno al momento giusto. Continueremo a collaborare con la Regina, il Principe di Galles (Carlo, il padre di Harry, ndr) e il Duca di Cambridge (William, il fratello di Harry, ndr). Fino ad allora, accettate i nostri ringraziamenti per il vostro continuo supporto”.

Di sicuro questa scelta avrà mandato su tutte le furie la regina Elisabetta II d’Inghilterra.