Ilaria D’Amico e Gigi Buffon si uniranno in matrimonio senza fare annunci e senza clamore. L’ha rivelato la conduttrice tv sportiva di Sky a Vanity Fair. La compagna di Gianluigi Buffon ha spiegato che queste nozze rappresentano una vera e propria ossessione per la stampa, sottolineando il fatto che non c’è nessuna data: “Comunque sarà una festa senza annunci e senza clamore, la celebrazione intima di un’unione che è già scambio di tutto, amore per i figli, passioni comuni, aiutarsi nelle cose di ogni giorno”.

La star tv Ilaria D’Amico ha asserito che il mestiere di mamma è quello più bello e appagante di tutti: “Non sono affatto una madre sergente. Se la fotografo da fuori, la mia famiglia la sento come un disegno armonico, disordinato ma perfetto. Quattro bambini (Leopoldo Mattia, 1, nato dall’unione con Buffon; Pietro, 7 anni, avuto dall’ex marito Rocco Attisani; Louis Thomas, 9, David Lee, 7, avuti da Buffon con Alena Seredova, ndr) che ridono, litigano, si raccontano liberi di essere loro stessi. E non mi manca niente, neanche la femmina che pure ho desiderato”.

Ha smentito categoricamente la presunta rivalità con Diletta Leotta indicata come sua possibile erede: “Se fossimo maschi nessuno si sarebbe permesso confronti, ipotesi di successione. Fu lungimirante Daria Bignardi, quando arrivai a La7: Vedrai, ci metteranno contro. E diranno che una soffre la presenza dell’altra”.

Le recenti foto pubblicate dal settimanale di gossip Chi che immortalavano la coppia vip in vacanza hanno dato molto fastidio a Ilaria: “Facendo dei mestieri che ci espongono, non ci lamentiamo dell’assenza di privacy… Il problema è quando si vuole travisare la realtà a tutti i costi. Quando si è adulti e genitori di minori – ha concluso la mamma vip e presentatrice tv sportiva – tutto questo diventa intollerabile”.

A presto con nuove news e indiscrezioni su Gigi Buffon e Ilaria D’Amico!