Ilaria Galassi di Non è la Rai chiude il salone di acconciatura e sogna il GF Vip

Ilaria Galassi di Non è la Rai ha annunciato a Fanpage.it di voler chiudere il salone di acconciatura a causa della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Il nuovo Coronavirus ha messo in ginocchio sia l’economia italiana che quella mondiale, dagli Stati Uniti d’America al Regno Unito fino alla Cina.

La mamma vip di Rocco, 16 anni, avuto da una precedente relazione, e Riccardo 5 anni nato dalla sua attuale storia con l’hairstylist Daniele Brunone ha spiegato: “Con l’emergenza Coronavirus ci abbiamo rimesso troppi soldi. Adeguarci oggi con plexiglass e altri dispositivi per la ripartenza, per noi sarebbe un costo troppo alto da sostenere. In più, finora, non abbiamo ricevuto alcun aiuto dallo Stato”.

L’ex showgirl di Non è la Rai Ilaria Galassi ha aggiunto: “Ad oggi non riesco a fare progetti – ha detto la Galassi -. Vorrei tanto fare il Grande Fratello Vip. Vorrei mettermi alla prova con una convivenza forzata con persone che non conosco. È una sfida che vorrei fare con me stessa. Ma chiamano tutte le ex ragazze di Non è la Rai tranne me”.

Dopo il successo e la fama grazie a Non è la Rai, Ilaria ha avuto una breve liaison con il compianto ex concorrente del Grande Fratello 1 e attore Pietro Taricone e poi ha affrontato tanti problemi: da un incidente a un aneurisma.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi famosi del jet set nazionale e internazionale!