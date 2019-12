Ivana Trump attacca Melania Trump: “È bellissima, ma non fa niente”

Ivana Trump ha attaccato l’attuale First Lady americana Melania Trump durante l’ultima puntata del programma tv Live – Non è la D’Urso. La prima moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump si è presentata in studio con il suo ex marito e forse attuale compagno Rossano Rubicondi.

La socialite, imprenditrice e personaggio tv è stata interpellata dalla conduttrice televisiva Barbara D’Urso sull’attuale moglie di Donald. Ivana non ha avuto dubbi: “Io sono la prima Trump, lei la prima first lady”.

“Non mi dispiace Melania, non mi ha fatto nulla di male – ha detto Ivana -. Io sono stata la prima signora Trump, ma a me non sarebbe piaciuto vivere lì. A me non interessa la politica. Lei è bellissima, ma non fa niente. Si mette dei bellissime vestiti, scende le scalette dell’aereo, poi entra nelle vetture e poi basta così”. Ivana ha sottolineato di essere in buoni rapporti con l’ex marito Donald: “Parliamo per telefono ogni 15 giorni, anche della sua campagna elettorale”. E poi ha lanciato una divertente stoccata ai suoi ex mariti: “Dico sempre che preferisco essere la baby sitter che la badante”.

E in che rapporti è l’ex playboy ed ex modello Rossano Rubicondi con l’attuale capo della Casa Bianca? L’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi ha dichiarato che il rapporto con Donald Trump è sempre stato altalenante.