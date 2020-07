Jada Pinkett confessa al marito Will Smith di averlo tradito con il rapper August Alsina

Jada Pinkett ha confessato al marito Will Smith di averlo tradito con il rapper August Alsina durante il suo show social, Red Table Talk. I due attori del cinema hollywoodiano hanno ribadito di non essere una “coppia aperta”. Jada ha rivelato di aver avuto questa storia d’amore con il musicista quando lei e Will Smith si erano lasciati temporaneamente. Esattamente quattro anni fa quando erano separati in casa.

Jada Pinkett e Will Smith – Foto: Facebook

Alcuni mesi fa il ventisettenne rapper August Alsina, conosciuto quattro anni fa per tramite del figlio Jaden, aveva dichiarato di aver avuto una storia d’amore top secret con la 48enne attrice e imprenditrice statunitense. Lei aveva sempre negato, bollando il tutto come “fake news”.

Ora però ha confessato la verità a suo marito Will: «È cominciato tutto dal nostro tentativo di aiutarlo a migliorare la propria salute mentale», ha spiegato la Pinkett Smith, «Io e te eravamo separati, allora», ha detto rivolta al marito, con il quale all’epoca dei fatti aveva interrotto ogni relazione. Will Smith e Jada Pinkett Smith, quattro anni fa, hanno deciso di vivere da separati in casa, e di accogliere nella propria famiglia August Alsina, così da spingerlo verso cure che entrambi credevano essere necessarie.

«Con il tempo, però, ho cominciato a provare un nuovo tipo di coinvolgimento», ha ammesso l’attrice, aggiungendo di non aver bisogno di alcun «permesso» per intraprendere una relazione. «È stata una relazione, assolutamente. Provavo molto dolore, ero distrutta. Ma è stato nel metabolizzare questa mia relazione che mi sono accorta di non poter trovare la felicità al di fuori di me stessa. Allora, però, avevo solo bisogno di sentirmi bene, era tanto che non mi capitava», ha detto ancora, mentre Will Smith ha confessato le proprie colpe.

«Avevo chiuso con te», all’epoca dei fatti. Ma alla fine il loro amore ha prevalso e sono più innamorati che mai. «Bad marriage for life», hanno detto Will e Jada, citando il film di cui Will Smith è protagonista, Bad Boys.