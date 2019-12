Jason Derulo evita la censura su Instagram grazie a uno sticker

Jason Derulo ha evitato la censura su Instagram grazie a uno sticker. Il sensuale e intrigante cantautore e ballerino statunitense ha utilizzato la stessa foto, ma ha aggiunto un adesivo.

Jason Derulo – Foto: Instagram

In questi ultimi giorni Jason Derulo era finito al centro del gossip mondiale poiché un post che lo ritraeva in mutande era stato censurato da Instagram poiché la sua foto avrebbe violato le linee guida in tema di “nudità e/o attività sessuale”. In realtà non era nudo e non era neanche uno scatto volgare. Le sue doti nascoste, ma non tanto, avevano spinto il social network a rimuovere l’immagine considerata troppo hot. “Non posso far niente per le mie dimensioni…”, aveva commentato ironico il cantante. Alle domande delle sue follower sulle sue doti nascoste, aveva risposto: “Ho un’anaconda”.

Jason Derulo – Foto: Instagram

SCOPRI LA BIOGRAFIA, LA CARRIERA E LA VITA PRIVATA DI JASON DERULO

Ora ha ripubblicato la stessa foto incriminata con l’aggiunta di uno stiker. A corredo la didascalia ironica: “Cosi va meglio?”. Boom di like, condivisioni e commenti ironici e divertenti da parte dei follower per questa foto davvero esilarante!