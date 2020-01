Jennifer Aniston e Brad Pitt sono tornati insieme? Il bacio e i sorrisi che i due ex coniugi vip si sono scambiati ai Sag Awards 2020 hanno letteralmente infiammato il mondo del gossip.

I rumor sulla loro possibile reunion sono iniziati a circolare con una certa insistenza da quando Brad Pitt e Angelina Jolie hanno ufficialmente divorziato. Brad e Jennifer non hanno mai smesso di volersi bene e forse anche di amarsi.

Entrambi sono single dopo la fine dei rispettivi matrimoni. Sono tornati ad essere più amici che mai e secondo diverse indiscrezioni potrebbero tornare insieme per la gioia degli irriducibili fan dell’ex coppia d’oro di Hollywood.

Sia Brad sia Jennifer sono stati premiati ai Sag Awards 2020: lui per “Once upon a time in Hollywood” e lei per “The Morning Show”. Poi dietro le quinte è arrivato l’incontro che tutti aspettavano. I due famosi e amatissimi attori si sono salutati velocemente, ma anche guardati a lungo tra sorrisi e sguardi complici.

Ritorno di fiamma in vista o semplice amicizia ritrovata? Molto presto ne sapremo qualcosa in più… intanto i fan continuano a sognare ad occhi aperti!