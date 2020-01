Jeremias Rodriguez conferma la rottura con Soleil Sorgé: “È la vita”

Jeremias Rodriguez ha confermato la rottura con Soleil Sorgé su Instagram. Il fratello delle showgirl e modelle Belen e Cecilia Rodriguez ha rotto il muro del silenzio.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé – Foto: Instagram

Si erano conosciuti e innamorati sull’Isola dei famosi. La loro relazione aveva subito attirato l’attenzione mediatica. Tra alti e bassi, la liaison era finita più volte al centro del gossip. La convivenza a Milano non aveva funzionato.

L’ultima crisi di coppia sembra essere stata fatale e decisiva per Jeremias e Soleil Sorgé. Una follower dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scritto sotto a un post dell’argentino: “In coppia con Sole eravate bellissimi. Peccato sia finita. In bocca al lupo per tutto”. Lui ha confermato così la rottura: “La vita”.

Alcuni followers pensano che sia soltanto l’ennesima crisi di coppia e ipotizzano che possano tornare insieme molto presto. Altri pensano che tra Jeremias e Soleil sia ormai finita definitivamente. E voi che cosa ne pensate?