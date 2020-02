Justin Bieber è tornato a parlare della sua chiacchieratissima e precedente storia d’amore con Selena Gomez durante un’intervista con Zane Lowe per Apple Music. Il celebre cantante canadese ha ammesso le sue colpe. “Penso di essere stato ferito dalle mie relazioni precedenti – ha dichiarato la popstar -. Penso di dovere ancora gestire un sacco di cose imperdonabili”.

Il famoso e popolare artista, che ha contratto la malattia di Lyme, ha poi aggiunto: “A dire il vero, non credo di avere mai capito che tipo di problemi avevo in quel periodo. Non credo di avere capito che c’erano di mezzo cose imperdonabili. Nella mia precedente relazione, sono andato fuori di testa e sono impazzito, ero solo sconsiderato e irresponsabile”.

In occasione dell’uscita il 14 febbraio del suo nuovo album Changes, che era stato anticipato a inizio gennaio dal singolo Yummy, Justin si è soffermato anche sul matrimonio con la top model e attrice Hailey Baldwin: “Questa volta mi sono preso il tempo di costruirmi davvero e concentrarmi su di me, per cercare di prendere le giuste decisioni. E sì, sono migliorato”.

