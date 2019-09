Kasia Smutniak e Domenico Procacci si sono sposati: matrimonio top secret per la coppia vip

Kasia Smutniak e Domenico Procacci si sono sposati a Formello, nella campagna romana. Matrimonio top secret e a sorpresa per la coppia vip del jet set italiano. L’attrice di origini polacche e il regista italiano sono convolati a nozze dopo quasi 9 anni d’amore.

In realtà la coppia vip aveva invitato gli ospiti per festeggiare i 40 anni di Kasia Smutniak. Ma quando gli invitati sono arrivati, l’ex compagna del compianto attore ed ex gieffino Pietro Taricone ha comunicato loro che si trattava in realtà del matrimonio con Procacci.

Look hippie per gli sposi: coroncina di fiori e abito bianco per Kasia, abito scuro e camperos per Domenico. Lo scrittore Sandro Veronesi ha celebrato il matrimonio. Testimone della sposa, il regista Ferzan Ozpetek. Tra gli invitati, Ligabue e altri amici vip. Al lieto evento non potevano mancare i due figli Sophie di 15 anni, nata dall’unione di Kasia con Pietro Taricone, e Leone, 5 anni, figlio di Kasia e del produttore.

Per il pranzo nuziale gli sposi vip hanno scelto prodotti della Puglia. Gli invitati non hanno fatto regali ma, su richiesta degli sposi, donazioni alla scuola aperta in Nepal con la Pietro Taricone Onlus.

Congratulazioni e felicitazioni ai neo sposi anche da parte della nostra redazione. Auguri!

Redazione-iGossip