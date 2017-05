Kaspar Capparoni descrive il suo rapporto con i figli

Kaspar Capparoni ha descritto il suo rapporto con i figli durante un’intervista concessa a Gente. Il 52enne attore romano ha 4 figli. Dal suo primo matrimonio con Ashraf Ganouchi sono nati Sheherazade (1993) e Joseph (2000). Dalla seconda moglie Veronica Maccarone, sposata nel 2010, ha avuto altri due figli: Alessandro (2008) e Daniel (2013).

Uno dei protagonisti della serie tv Solo per amore, regia di Raffaele Mertes e Daniele Falleri, ha asserito: “I miei figli hanno dai 24 ai 4 anni. Ogni età corrisponde a un punto di vista e a problematiche diverse. Averli avuti così a distanza l’uno dall’altro mi ha mantenuto giovane, non sento il tempo che avanza. Anzi, per me gli anni che passano non contano proprio nulla”.

LA NASCITA DELLA SUA STORIA D’AMORE CON VERONICA

“Feci una scommessa con un amico: ‘La prima ragazza carina che vedo la fermo’. Passò lei. È stata Veronica a crescere Joseph – ha spiegato l’attore al settimanale Gente -, che aveva solo due anni, mentre Shary ne aveva undici e si sono subito trovate, come due sorelle. Anche adesso sono in grande confidenza […] Ho avuto un divorzio difficile e anche adesso che sono passati anni mi muovo in modo da non creare incidenti. La convivenza a volte è molto complicata”.

LE ACCUSE DELL’EX MOGLIE

Nel febbraio 2003 Capparoni fu infatti arrestato con l’accusa di maltrattamenti e sequestro di persona: successivamente fu assolto. Assolto inoltre dall’accusa di violazione degli obblighi dell’assistenza familiare, è stato invece condannato al pagamento di 300 euro di multa per insulti nei confronti della ex moglie.

I SUOI CONSIGLI AI FIGLI E LA SUA FILOSOFIA LAVORATIVA

L’attore romano ha lanciato un monito a tutti. I suoi consigli sul mondo del lavoro sono davvero molto utili e significativi. “Non raccomanderei mai Shary per farle avere una parte – ha raccontato Kaspar – I miei figli devono farsi da soli. La gavetta e i sacrifici sono importanti, formativi […] Joseph è un appassionato di golf, mentre Alessandro ha scoperto la danza hip hop, si allena ogni giorno e ha già vinto dei premi”.