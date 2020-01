Kate Middleton e il principe William in crisi: “Hanno passato il Natale separati”

Kate Middleton e il principe William sono in crisi profonda. Un maggiordomo ha rivelato ai tabloid britannici che la coppia reale ha passato il Natale separati. Il matrimonio di Kate e William non è mai stato così in bilico.

La Regina Elisabetta d’Inghilterra avrebbe imposto al nipote e alla moglie di passare il Natale separati per cercare di ricomporre il loro rapporto, come svelato in una intervista a Channel 5 da Grant Harrold, maggiordomo di corte.

I giornalisti esperti di Buckingham Palace hanno rivelato che il principe William e la moglie Kate avrebbero mostrato una reciproca glaciale freddezza, distanti e muti durante la consueta messa di Natale.

I tabloid hanno aggiunto che il figlio di Carlo e Diana ha regalato un viaggio alle Antille alla moglie per “riparare” la crisi coniugale che sarebbe scoppiata nelle ultime settimane.

La coppia reale ha tre figli: George Alexander Louis, nato il 22 luglio 2013, Charlotte Elizabeth Diana nata il 2 maggio 2015 e Louis Arthur Charles nato il 23 aprile 2018.