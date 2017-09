Kate Middleton è incinta del principe William per la terza volta. L’annuncio ufficiale è stato diramato da Kensington Palace. La bellissima notizia è stata accolta con grande gioia ed entusiasmo dai sudditi di sua Maestà.

La famiglia reale inglese non ha svelato né il sesso del bambino che la Duchessa di Cambridge porta in grembo né di quante settimane o mesi sia la gravidanza.

Maschio o femmina, il neonato che verrà al mondo nel 2018 sarà il quinto in linea per il trono britannico, dopo suo nonno, il principe Carlo, suo padre William e i suoi fratelli maggiori George, 4 anni, e Charlotte, 2.

Secondo Kensington Palace la duchessa, come nelle due precedenti gravidanze, soffre di una iperemesi gravidica che colpisce le donne nei primi mesi di gravidanza con una forte nausea. Kate viene curata a palazzo e non è stata ricoverata in ospedale per questo problema. E’ stato cancellato il suo impegno pubblico odierno. La regina Elisabetta, e con lei tutta la famiglia reale, si è detta felicissima per la notizia del terzo figlio di William e Kate.