Katy Perry accusata di molestie sessuali dal modello Josh Kloss

Katy Perry è stata accusata di molestie sessuali dal modello Josh Kloss, che ha conosciuto sul set del video Teenage Dream ben nove anni fa. La molestia sessuale sarebbe avvenuta ad una festa. Il modello ha denunciato sul suo profilo Instagram: “Quando c’erano altre persone lei era fredda come il ghiaccio ed ha persino definito il mio bacio sul set di Teenage Dream come disgustoso”.

Il modello ha spiegato: “Ero piuttosto imbarazzato ma continuavo a dare il massimo, dato che la mia ex mi aveva tradito e mia figlia era solo una bambina. Dopo il primo giorno di riprese Katy mi ha invitato in uno strip club di Santa Barbara, ho rifiutato dicendole che dovevo tornare in hotel a riposare, perché quel lavoro era tutto quello che avevo in quel momento”.

Per poi aggiungere: “L’ho rivista dopo un po’ e avevo portato alla festa un’amica che moriva dalla voglia di incontrarla: era la festa di compleanno di Johny Wujek e quando l’ho vista ci siamo abbracciati, ma mentre mi sono voltato per presentarle la mia amica, lei ha tirato fuori dai miei pantaloni le mutande mostrandole a un paio di suoi amici. Riesci a immaginare quanto questo sia stato patetico e imbarazzante?”.

Perché ha scelto di denunciare pubblicamente Katy? “La nostra cultura è incentrata sul dimostrare che gli uomini sono potenti e perversi – ha dichiarato il modello -, ma anche le donne di potere possono essere altrettanto disgustose”.

Finora Katy Perry non ha rilasciato dichiarazioni o commenti ufficiali.

Redazione-iGossip