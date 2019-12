Katy Perry: niente regali di Natale ai parenti

Katy Perry non fa più regali di Natale ai parenti. La celebre e amatissima popstar statunitense ha rivelato che la sua famiglia ha bandito completamente lo scambio di doni sotto l’albero. Perché? Come mai? La famosa e influente star musicale ha spiegato le ragioni di questa scelta a People.

Katy Perry – Foto: Instagram

La giudice di American Idol ha dichiarato: “Gli adulti non si scambiano regali perché andiamo in vacanza. Questo è il regalo più bello. Andiamo in vacanza e mangiamo, smettiamo di fare la dieta. Andiamo in un posto diverso ogni anno. Lo scorso anno siamo andati alle Hawaii. Quest’anno andremo in montagna, in un posto con la neve, quindi sarà diverso. Faremo forse snowboard e scieremo. Io amo lo snowboard”.

La compagna del sex symbol del cinema hollywoodiano Orlando Bloom ha poi osservato che il Natale è l’unico momento dell’anno in cui i suoi parenti possono ritrovarsi tutti sotto lo stesso tetto per dieci giorni: “Ci fa stare bene. Poter chiamare tua mamma dall’altra parte della stanza è bello. Ci facciamo scherzi reciprocamente e ci divertiamo, siamo una famiglia tipica. Poi abbiamo tutti iniziato a seguire una tradizione del marito di mia sorella, che è danese. Praticamente facciamo il porridge di Natale e ci mettiamo una sola mandorla dentro. Chi la trova si prende il regalo”.

