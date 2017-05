Keiynan Lonsdale fa coming out su Instagram: “Sono bisessuale”

Keiynan Lonsdale ha fatto coming out mediante un toccante e bellissimo post condiviso con i suoi follower sul suo profilo Instagram. Il 25enne attore, cantante e ballerino australiano, conosciuto principalmente per aver preso parte al film The Divergent Series: Insurgent e per l’interpretazione di Wally West in The Flash, ha rivelato di essere bisessuale e ha invitato tutti a non giudicare le persone che non sono esattamente come noi poiché facciamo tutti parte della stessa famiglia.

Il giovane attore del film drammatico L’ultima tempesta, in cui ha recitato al fianco di Chris Pine, Casey Affleck e Been Foster, ha esordito così: “Mi piace cambiare i miei capelli, mi piace prendere rischi nel look, mi piacciono le ragazze, e mi piacciono i ragazzi (sì), mi piace crescere, mi piace imparare, mi piace chi sono e mi piace molto chi sto diventando. Ho trascorso troppi anni ad odiare me stesso, pensando di essere meno prezioso perché diverso… ma era sbagliato”.

Per poi continuare: “Un paio di anni fa sono stato in grado di accettare me stesso e questo mi ha salvato la vita, ma ora mi sono trovato davanti ad una strada sterrata e mi sento un po’ perso. Devo fare il passo successivo e in realtà devo abbracciare chi sono, che è piuttosto eccitante, e non fingere più, non scusarsi per essersi innamorato di una persona, sono stanco di essere insicuro, di provare vergogna e paura… nessuno deve sentirsi in questo modo soprattutto quando c’è così tanto da fare e da vivere. Spero che tutti noi possiamo imparare ad abbracciare chi siamo – ha sottolineato Keiynan Lonsdale – e a non giudicare le persone che non sono esattamente come noi. La verità è che siamo tutti una famiglia, siamo tutti uno solo. Solo amore. Keiy”.

Congratulazioni Keiynan!