Kerron Clement è gay: il coming out del campione olimpionico

Kerron Clement è gay. Il 33enne campione olimpionico a Rio de Janeiro 2016 e campione mondiale a Osaka 2007 e Berlino 2009 dei 400 metri ostacoli ha fatto coming out. Il famoso ostacolista e velocista statunitense, che detiene il record mondiale dei 400 metri piani indoor con il tempo di 44″57, si è dichiarato pubblicamente durante un’intervista concessa a Out Magazine.

Il campione americano ha rivelato: “Ero stanco di amare al buio. Ho visto troppe persone che hanno paura di essere quello che sono. Ho lottato contro la mia sessualità per 17 anni. Col passare del tempo, invecchiando, ti importa sempre di meno. Ora è il momento di essere solo me stesso ed essere libero. Questo è quello che sono diventato”.

Il coming out è stato accolto con grande gioia e un pizzico di rammarico dalla sua famiglia. Perché? “Mia sorella è rimasta delusa – ha affermato Clement -, ma solo e soltanto perché non glielo avevo detto prima, perché avrebbe potuto esserci, per me, in modo da non lasciarmi solo. Una volta che raggiungi quella pace interiore, e io ho raggiunto quella pace, puoi iniziare a respirare e a muoverti sentendoti più leggero”.

I suoi fan hanno accolto con entusiasmo il suo coming out. Congratulazioni Kerron!

AfterHr #abs #thirsttrappin #thirsttrapthursday #gorgeousmen #explorepage Un post condiviso da Kerron Clement (@kerronclement) in data: 5 Gen 2019 alle ore 10:57 PST

Redazione-iGossip