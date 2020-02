Kevin-Prince Boateng è stato costretto ancora una volta a lasciare l’Italia per motivi di lavoro. Dopo la Fiorentina ora è diventato un calciatore del Besiktas, squadra di calcio molto amata e popolare in Turchia.

Kevin-Prince Boateng e Melissa Satta con il primogenito – Foto: Instagram

Rispetto al passato questa volta la splendida modella, showgirl ed ex velina di Striscia la notizia ha espresso tutta la sua approvazione in un post condiviso con i suoi follower su Instagram Story.

La soubrette Melissa Satta ha infatti scritto: “Non sempre le cose vanno come vorremmo… ma bisogna avere il coraggio di essere realisti e prendere delle decisioni. Spesso non serve dare delle colpe e puntare il dito… se sei un professionista e fai il tuo dovere potrai sempre camminare a testa alta. Sedersi e aspettare è facile, alzarsi e andare avanti NO…. pronti per una nuova avventura… non è semplice, ma le cose semplici non ci sono mai piaciute!!!”.

Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng sono tornati insieme la scorsa estate, dopo un lungo periodo di separazione. Ora le loro strade si sono separate nuovamente per motivi di lavoro: lui è in Turchia e lei è rimasta con il figlio Maddox a Milano. La lontananza metterà nuovamente a dura prova il loro amore.