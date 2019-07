Kevin-Prince Boateng resta in Italia per salvare il matrimonio con Melissa Satta: ha scelto la Fiorentina

Kevin-Prince Boateng resta in Italia per salvare il matrimonio con la showgirl e modella Melissa Satta. Dopo un anno in prestito al Barcellona, il 32enne calciatore tedesco naturalizzato ghanese ha scelto la Fiorentina per rimanere con la moglie e il figlio Maddox.

Il d.s. Daniele Pradè ha raggiunto l’accordo economico con il centrocampista, che ha detto “no” all’Eintracht Francoforte. La base è di due anni di contratto più un’opzione sul terzo a favore del club viola. “Sono molto felice, non vedo l’ora di arrivare alla Fiorentina… penso che abbiamo un buon progetto e forza viola – ha dichiarato Boateng a Sky -. Voglio ringraziare anche la famiglia Sassuolo, non è stata una scelta facile ma questo è il calcio”.

Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng sono tornati insieme poche settimane fa, dopo un lungo periodo di separazione. In questi mesi davvero difficili e travagliati, la soubrette Melissa Satta ha sempre cercato di salvaguardare suo figlio Maddox e la sua vita familiare.

Nelle ultime settimane l’ex valletta del programma tv di Italia 1, Tiki Taka, ha smentito categoricamente il rumor sulla sua presunta liaison con Tommy Chiabra, scoop lanciato sempre dal settimanale di gossip Chi. Melissa Satta e Tommy Chiabra sono soltanto amici e nulla di più.

Melissa e Kevin-Prince sono più innamorati e felici che mai!

Redazione-iGossip