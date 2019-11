Kikò Nalli e Barbara D’Urso discutono a Domenica Live, Ivana Icardi ed Enrico Contarin smascherano Gaetano Arena: “Organizza finti scoop”

Kikò Nalli e Barbara D’Urso hanno discusso parecchio oggi a Domenica Live, in seguito al finto tradimento di Ambra Lombardo con Gaetano Arena ai danni dell’ex marito della vamp di Uomini e Donne, Tina Cipollari. L’hairstylist dei vip è andato su tutte le furie anche perché le trasmissioni condotte dalla Dottoressa Giò hanno dato ampio spazio e visibilità a questo finto gossip, che è approdato anche su diverse riviste di cronaca rosa.

Kikò Nalli contro il sistema

Ambra ha davvero tradito Kikò con Gaetano? Nalli ha rivelato di essere stato contattato telefonicamente dal paparazzo Alex Fiumara: “Come faceva ad avere il mio numero? Mi ha detto che glielo ha dato Mediaset”. Barbara D’Urso visibilmente imbarazzata gli ha domandato: “Tu sei ironico vero?”. Kikò è stato irremovibile: “No no, qui non c’è niente di ironico”. I due si sono scontrati duramente.

L’ex marito di Tina Cipollari ha poi aggiunto: “Secondo me dietro il tradimento di un amico c’è una fitta rete di persone che hanno giocato con questa cosa, anche solo per venire qui e prendere due spicci. Tutti hanno fatto il manicomio giocando su un fatto. Kikò è per le cose vere ed oneste perché escono fuori. Sono arrabbiato con il meccanismo fitto di gente. Si è creata una situazione con Ambra che sta rischiando delle cose. Io ho tante persone (i miei figli, ho una madre, ecc.) dietro che stanno soffrendo di queste cose… è una ca**ata! Che escano fuori i veri problemi. La regia uscirà fuori. C’è una trama ben definita”. Ha raccontato di essere stato deriso dalla gente per questo finto tradimento.

Barbara D’Urso ha risposto così a Kikò: “Mi addolora profondamente quello che stai vivendo. Sapessi io quando volte ho dovuto subire delle cose del genere non vere. Nel momento in cui sei entrato al Grande Fratello, ti ho detto: ‘Sei pronto?’. Sui giornali hanno scritto che Ambra ti ha tradito con Gaetano. Lui farà una figura del cavolo e tu ne esci come una persona pulita e Ambra idem. Io comprendo il tuo dolore ma tu lo devi anche accettare. Quando si scoprirà che non è nulla vero, sarai ancora più amato”.

Ivana Icardi ed Enrico Contarin smascherano Gaetano Arena

Dalla parte di Nalli si sono schierati altri due concorrenti del Grande Fratello 2019, Ivana Icardi ed Enrico Contarin. La sorella dell’ex campione dell’Inter, Mauro Icardi, ha rivelato: “Ciò che dice Kiò è verità, perché Gaetano, un mese fa, due mesi fa, quando sono tornata in Italia dalle vacanze, mi ha chiesto di andare a Torino per un lavoro. Gli ho chiesto di cosa si trattasse, ma lui non rispondeva. Allora gli ho detto a un certo punto ‘se non mi dici cos’è non vengo’ e mi ha detto, appunto, (che mi aveva chiamato, ndr) per fare uno scoop finto, una paparazzata, ma a me non andava. Allora – ha concluso Ivava – ha cercato Ambra, perché, come ha detto lui, era il suo cucciolo, un amico. Kiko è stato ingannato da Gaetano, che si deve vergognare. Sono qua ora per difendere Ambra. Non ho avuto modo di parlare prima perché ero a Madrid”.

Enrico ha poi aggiunto altri particolari: “Io ero al tavolino. Il paparazzo Alex Fiumara era d’accordo con Gaetano per la rissa. Così come quello che ho ripreso. Io non faccio queste cose per entrare in televisione. Uno lo fa per capacità, se ha qualcosa da dire. Quando Kikò è stato messo in mezzo. Gli ho detto: ‘Nulla è vero’. Qui non si scherza sui sentimenti e sui valori”.

La replica social di Gaetano Arena

Gaetano Arena ha stigmatizzato le dichiarazioni rilasciate oggi da Ivana ed Enrico a Domenica Live, bollandole come st***zate. “Ora la signorina aveva bisogno di andare in televisione e si è dovuta appigliare a questa roba – ha dichiarato Gaetano sui social -, anche quell’altro con i capelli lunghi… adesso ci manca solo Topolino…”.

Redazione-iGossip