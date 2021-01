Kim Kardashian e Kanye West si separano. Divorzio in vista per una delle coppie vip più ricche, potenti e influenti del jet set mondiale. L’indiscrezione era iniziata a circolare l’estate scorsa quando Kanye West aveva accusato su Twitter la moglie Kim Kardashian di non dargli il divorzio, perché lo voleva ricoverare, e aveva criticato la suocera Kris Jenner bollandola come “suprematista”.

Kim Kardashian e Kanye West con i tre figli – Foto: Instagram

La rottura sembrava imminente. Ora però la macchina del gossip internazionale si è messa di nuovo in moto. Page Six e il New York Post hanno lanciato in esclusiva la notizia bomba sulla fine del matrimonio di Kim Kardashian e Kanye West.

Un insider ha rivelato alla stampa a stelle e strisce che Kim e Kanye stanno pianificando gli ultimi dettagli prima di ufficializzare la volontà di divorziare.

“Le cose sono decise e il divorzio è imminente – ha esordito la fonte -. Stanno mantenendo un profilo basso, ma è finita sul serio. Kim Kardashian ha assunto Laura Wasser e sono in trattative per una soluzione. Loro sono stati in Wyoming dove hanno sistemato molte cose per separarsi tranquillamente e in serenità. Lei sta crescendo molto, vuole diventare un bravo avvocato, ma non può più sopportare i colpi di testa di lui, che parla di diventare Presidente USA. Kim ne ha abbastanza di queste cose. Lui invece è sempre più irritato dalla famiglia celebre per il reality show, non vuole più avere a che fare con loro, ha detto che trova la loro vita insopportabile”.

Per poi concludere: “L’unica guerra tra i due potrebbe esserci per la mega villa di Calabasas. La casa è costata 40 milioni più 20 di ristrutturazione. Kim sta cercando di convincere Kanye a consegnarle l’abitazione, perché è lì che i bambini vivono e crescono. Quella è la loro casa. Entrambi hanno investito un sacco di soldi per rinnovarla. Le trattative per il divorzio ci sono, adesso l’unico punto è capire come dividere tutte le loro proprietà”.

