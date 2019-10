Kiran Maccali del Grande Fratello condannato per stalking e violenza sessuale alla sua ex fidanzata

Kiran Maccali del Grande Fratello è stato condannato in primo grado a 2 anni e 2 mesi per stalking e violenza sessuale ai danni della sua ex fidanzata. La condanna è stata inflitta dalla corte presieduta da Maria Chiara Minazzato al “principe” del GF2012 residente a Romano di Lombardia (Bergamo), tornato a piede libero. Il pm Antonio Bassolino aveva chiesto una condanna ben più pesante: sei anni e sei mesi di carcere, ma i giudici, dopo essersi ritirati in camera di consiglio per circa tre ore, hanno riconosciuto l’attenuante della “minore gravità” relativa alla violenza sessuale. La notizia è stata diffusa da Brescia Oggi.

L’ex concorrente italo-indiano della dodicesima edizione del reality show più longevo e famoso della televisione italiana, il Grande Fratello, ha scelto il dibattimento e ha presenziato alle udienze, come ha sottolineato il suo avvocato difensore Daniele Umberto Tropea del Foro di Brescia.

In un’intervista esclusiva rilasciata all’inizio dell’anno al nostro sito iGossip.it, Kiran Maccali aveva parlato della sua ultima esperienza in carcere in questi termini: “Ho avuto modo di crescere perché in carcere non è come stare all’oratorio, ma devi solo combattere per non perdere la dignità. In cella ho studiato marketing e comunicazione digitale”. Per poi aggiungere: “Purtroppo la mia fama, spesso e volentieri, rappresenta un ostacolo … ci sono molti pregiudizi sul fatto che in passato, dopo aver sbagliato, sia finito in carcere”.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE A KIRAN MACCALI DOPO IL CARCERE

Redazione-iGossip