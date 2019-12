Kolarov lascia la moglie per Cristina Buccino? Arriva la smentita della showgirl italiana

Kolarov lascia la moglie per Cristina Buccino? Il sito web serbo Viraltab ha rivelato che il matrimonio tra il romanista Aleksandar Kolarov e la moglie Vesna sarebbe a un passo dal capolinea dopo 12 anni! Qualche anno fa Vesna aveva perdonato Kolarov per il tradimento con Kristina Mijacevic (dalla quale ha avuto un figlio), e da due anni vive lontana dal marito che non ha seguito nella sua avventura a Roma.

Cristina Buccino – Foto: Instagram

Secondo il sito serbo Kolarov starebbe flirtando con l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi conosciuta a Roma qualche anno fa.

L’ex professoressa dell’Eredità ha però smentito tutto sui social. Nessun flirt e nessuna storia d’amore clandestina. La reazione della modella è stata abbastanza furiosa. Sul suo profilo Instagram l’ex naufraga vip all’Isola dei famosi 10 Cristina Buccino ha asserito: “Oggi è uscito un gossip su di me e su questa persona che non conosco – ha ammesso in un video postato in una story – ma non so come è fatto e non so nulla su di lui. Mi chiedo chi sono questi quattro mentecatti che s’inventano queste cose”.

