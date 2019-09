La vita in diretta, Marco Columbro e Lorella Cuccarini: “Tutti pensavano che fossimo marito e moglie”

Marco Columbro e Lorella Cuccarini hanno formato una delle coppie più amate, famose e assortite della televisione italiana. Hanno scritto insieme bellissime pagine della tv, facendo divertire ed emozionare milioni di italiani. Dopo i problemi di salute, Columbro è stato completamente abbandonato dal mondo della tv. Ieri è tornato a raccontarsi proprio nel salotto tv di Lorella, La vita in diretta.

Dopo aver regalato un bel mazzo di rose alla padrona di casa, Marco Columbro ha ricordato un aneddoto sulla loro carriera: “Ti ho regalato le rose rosse tutte le mattine, te le lasciavo in camerino e l’ho fatto per 15 anni”. La celebre conduttrice tv, showgirl e attrice ha poi rivelato: “Tutti pensavano che noi due fossimo marito e moglie. Non è mai successo nulla, diciamolo una volta per tutte. Eri un gran provolone all’epoca e non ci si poteva fidare di te”. Columbro ha prontamente dichiarato: “Tra di noi c’è sempre stata una grande alchimia”.

Dopo il 2001 Marco è stato costretto ad allontanarsi dalla tv a causa di un aneurisma cerebrale, che lo ha mandato in coma per un mese. “Ero più sensibile dopo la malattia – ha asserito Columbro -. Grazie alla malattia ho affinato una grande sensibilità. Lorella è venuta a trovarmi quando ero in rianimazione e svenne, ma è bello raccontarlo così. La forza per superare un momento così difficile lo si trova nella famiglia, negli amici e nelle centinaia di lettera da parte dei colleghi, alcuni li conoscevo bene alcuni no”.

La presentatrice tv Lorella Cuccarini ha osservato: “Mi ha toccato, il pubblico che prega per te vuole dire che lo hai toccato in qualche maniera e ti restituisce l’amore che tu già hai donato loro”.

Applausi ed emozioni in studio e da casa per questa storica e bellissima coppia della tv!

Redazione-iGossip