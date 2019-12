Ladri svaligiano la casa di Taylor Mega a Milano: “Bel Natale di m***a”

Ladri svaligiano la casa di Taylor Mega a Milano. Amara sorpresa natalizia per la famosa web influencer ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi. L’abitazione si trova a Brera e, in quel momento, la 26enne non era in casa. È stata una condomina, dopo aver sentito l’allarme, ad avvertire la polizia. Ancora da quantificare l’entità della refurtiva.

Taylor Mega – Foto: Facebook

L’abitazione si trova a Brera e, in quel momento, la 26enne non era in casa. È stata una condomina, dopo aver sentito l’allarme, ad avvertire la polizia. Ancora da quantificare l’entità della refurtiva.

CHI È TAYLOR MEGA? SCOPRI LA BIOGRAFIA E LA CARRIERA DELLA WEB INFLUENCER

La protagonista del calendario sexy 2020 di For Men Magazine ha raccontato tutto ai suoi follower di Instagram: “Visto che la notizia è di dominio pubblico, ne parlo. Ieri, mentre stavo a Udine è partito l’allarme. Ho chiamato le forze dell’ordine mentre i ladri stavano ancora in casa e sono corsa da Udine a Milano in tre ore. Ho trovato un bel macello. Sono terrorizzata onestamente perché si stavano portando via degli oggetti assurdi, oltre i gioielli chiaramente. Per fortuna che c’era l’allarme”. L’ex naufraga vip e modella ha accompagnato il video con la seguente didascalia: “Bel Natale di m***a”.

GUARDA COME ERA TAYLOR MEGA A 16 ANNI PRIMA DEI RITOCCHINI

Taylor si aggiunge alla lunga lista di vip derubati dai ladri durante le festività natalizie.