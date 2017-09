Lady Gaga a favore delle donne: “Dobbiamo aiutarci tutti, ogni giorno”

Lady Gaga non smette mai di stupire: dopo i primi anni di successo in modalità strong, adesso la cantante si dedica a progetti umanitari e si impegna affinchè vengano approvati diritti uguali per tutti. La cantante ha fondato la “Born This Way Foundation” e la sua trasparenza in merito a tutti i temi caldi della nostra società è esemplare, sia per la comunità LGBT che a proposito del femminismo.

Lady Gaga, in un’intervista, manda messaggi d’amore alle donne

Proprio a proposito delle donne si è espressa nella sua ultima intervista, in cui ha lanciato un messaggio d’amore e speranza alle donne di tutto il mondo che stanno attraversando un momento difficile della loro vita: “Quello che conta davvero, più che mai, è aiutarsi ogni giorno – ha detto -. Abbiamo bisogno di più posti di lavoro per le donne, uguali opportunità. Le donne devono essere prese più seriamente in tutti gli ambienti di lavoro e c’è bisogno che la loro voce venga ascoltata, sempre.”

Nel corso dell’intervista, la popstar ha parlato anche delle donne nel mondo della musica: “Vorrei che fossero sempre più felici e di successo, e che riuscissero ad amare quello che fanno. Prima si è parlato di che cosa significhi essere una donna nell’industry: ebbene, per quanto noi tutte amiamo la moda e il trucco, vorrei che il mondo capisse che questo non è un concorso di bellezza. La musica è un lavoro che si fa col cuore, con l’ispirazione e con il duro lavoro. Certo è divertente agghindarsi un po’ e farsi i complimenti a vicenda, e sentirsi belle – ma questa non dev’essere una priorità. Mai”.