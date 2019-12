Lapo Elkann vittima di un incidente in Israele: “Ho visto la morte”

Lapo Elkann è stato vittima di un incidente in Israele. Il ricco e influente manager e imprenditore italiano ha visto la morte in faccia. Attualmente è ricoverato in una clinica in Svizzera.

Per il rampollo di casa Agnelli è stato un periodo molto doloroso e difficile, ma fortunatamente si sta riprendendo piano piano. Raggiunto telefonicamente da un giornalista di Quotidiano.net ha dichiarato: “Dopo questa brutta esperienza ho deciso non di cambiare vita, perché sono sempre stato buono nell’anima. Ma saranno diverse le mie priorità. Mi interessa aiutare il prossimo, chi soffre. Mi sto facendo il regalo di Natale più bello”.

Per poi aggiungere: “Quando vedi il male da vicino comprendi che su ognuno di noi ricade un dovere. Vedi, di me sono state narrate tante, troppe cose. Probabilmente anche io ho contribuito ad alimentare leggende metropolitane su Lapo Elkann, sul mio stile, sul mio modo di essere. Ebbene…”.

Facciamo i nostri più cari auguri di pronta guarigione a Lapo!