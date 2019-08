L’attrice Premio Oscar Helen Mirren in Puglia: prepara le orecchiette in piazza nel Salento

L’attrice Premio Oscar Helen Mirren è in vacanza relax in Puglia. Lei va pazza per il Salento. Non a caso lei e il marito, il regista Taylor Hackford possiedono una masseria cinquecentesca a Tiggiano (Lecce). Due giorni fa la 74enne attrice britannica vincitrice del Premio Oscar grazie al film The Queen – La regina (2006) ha vestito i panni della massaia, preparando le orecchiette in piazza a Melissano, piccolo comune del Salento.

La vincitrice di tre Golden Globe, quattro Premi BAFTA, quattro Screen Actors Guild Award, quattro Emmy Award e di un Tony Award ha preparato le tipiche orecchiette di pasta fresca in uno degli stand allestiti per la manifestazione “CiboPerBacco” di SlowFood, seguendo le indicazioni della titolare di un pastificio artigianale di Aradeo che stava mostrando al pubblico come procedere.

Helen ha dichiarato all’Ansa che è “una terra meravigliosa e ci sono molte ragioni per restarci, come il suo cibo ma soprattutto la sua gente”.

In Puglia ha già partecipato a diverse iniziative a favore dell’ambiente, tra cui la battaglia per salvare gli ulivi monumentali del Salento.

Redazione-iGossip