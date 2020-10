Lele Mora su Massimiliano Morra: “Non è gay, ma ha avuto una storia con un uomo famoso”

Lele Mora ha scioccato tutti in diretta tv, rivelando che Massimiliano Morra non è gay, ma ha avuto una storia con un uomo famoso. Il famoso e potente agente dei personaggi famosi ha rilasciato queste dichiarazioni bomba durante la puntata di ieri di Live – Non è la d’Urso. L’ex braccio destro dell’ex presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi ha rivelato che conosce Massimiliano Morra da molto tempo e ha raccontato un’indiscrezione secondo cui sarebbe stato fidanzato con un uomo molto noto, che poi avrebbe favorito il suo ingresso nel reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 5.

Lele Mora e Massimiliano Morra – Foto; Dagospia.com

Dopo lo scoop bufala sulla presunta storia d’amore tra Massimiliano Morra e il farmacista, svelata da diversi opinionisti tv di Pomeriggio 5 e Mattino Cinque nei giorni scorsi, ora Lele Mora ha fatto outing sul famoso e bellissimo attore campano.

Il famoso manager ha ricordato la vittoria di Morra al concorso Il più bello d’Italia 2010: “Morra lo ricordo, in realtà si chiama Gabriele, è venuto a Sanremo e ha vinto Il più bello d’Italia. Ha lavorato 3 anni con me, poi gli ho detto che se voleva fare televisione doveva andare all’Ares da Alberto Tarallo”.

Prima però Massimiliano avrebbe avuto una relazione d’amore o d’interessi top secret: “Ho un’indiscrezione però: lui prima si è fermato da un’altra parte. Ha avuto una storia con una persona molto conosciuta – ha rivelato Mora -, che gli ha promesso che prima o dopo l’avrebbe fatto partecipare al Grande Fratello. Era un uomo. Me ne assumo la responsabilità, ma lui non è gay. Ce ne sono tanti che non lo sono, ma per arrivare si concedono a qualche produttore”.

Il caso verrà affrontato durante la puntata odierna del GF Vip 5 di Alfonso Signorini? Oppure questo argomento così scottante e bollente verrà censurato? Morra avrà l’occasione per replicare e intervenire su questa scomoda rivelazione di Lele Mora? Staremo a vedere!