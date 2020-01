Leo Gullotta si è sposato con il compagno due anni fa. Il famoso e celebre attore siciliano si è raccontato ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

“Due anni fa mi sono sposato con il mio compagno – ha dichiarato la mitica signora Leonida del Bagaglino -. Non ne parlo spesso, la mia vita privata è privata. Sui diritti civili c’è ancora tantissimo da fare. Però qualcosa si è fatto. Se ne è parlato, oggi ai giovani non interessa più di tanto. Certo, negli ultimi anni temi come fobia, odio, fomentazione della parte più debole del Paese, quella in cui pesa la mancanza scolastica, stanno tornando. Purtroppo c’è chi parla alla pancia della gente. Ma il concetto di diversità è ricchezza”.

Gullotta ha tracciato un bilancio del 2019 sotto il profilo sociale e culturale del nostro Paese: “Il 2019 dal punto di vista sociale e politico è stato pesantissimo…. è stato un anno brutale. Ma c’è stata una speranza in arrivo, grazie alle sardine, che hanno riempito le piazze. Questo mi ha fatto molto piacere, ravviva il concetto di libertà, serenità, dialogo, accoglienza. Sono state un capitolo positivo. Il 2020? Spero che ci sia la salute. Il 9 gennaio compirò 74 anni, sarò in giro per l’Italia, lavorando. Spero, per il 2020, che ci sia tanta speranza. Guai se mancasse – ha continuato -, nonostante i problemi. In generale, vedo sempre più maleducazione. Ma negli spettacoli che ho fatto negli ultimi due anni, non ho riscontrato molta maleducazione. A parte le luci dei cellulari che disturbano gli attori”.