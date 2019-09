L’escort transessuale Guendalina Rodriguez dopo la querelle con Wanda Nara per Icardi rivela: “Sono fidanzata con un calciatore del Napoli”

L’escort transessuale Guendalina Rodriguez torna a far parlare di sé per la sua vita privata dopo la durissima querelle mediatica con la famosa showgirl e manager Wanda Nara per un presunto flirt con l’ex fuoriclasse dell’Inter, Mauro Icardi, ha rivelato di essere fidanzata con un calciatore del Napoli.

Guendalina ha scritto su Twitter: “Si è vero sono fidanzata con un calciatore del Napoli sabato prossimo uscirà l’esclusiva e saprete chi è a Verissimo“.

Si è vero sono fidanzata con un calciatore del #Napoli sabato prossimo uscirà l esclusiva e saprete chi è a #Verissimo — Guendalina Rodriguez (@guendarodriguez) September 22, 2019

Non è di certo la prima volta che la transessuale Guendalina Rodriguez rivela di essere andata a letto con diversi personaggi famosi del jet set italiano: dal modello Gennaro Lillio all’ex corteggiatore di Uomini e Donne Andrea Dal Corso. Tutti hanno smentito categoricamente ogni flirt con l’escort brasiliana. Lo scorso mese la soubrette e modella argentina ha bollato il presunto tradimento di Icardi con Guendalina come fake news durante una puntata del programma sportivo Tiki Taka: “Hanno detto che io ero incinta e non sono incinta. Magari era qualche hamburger in più! Hanno detto che Mauro mi aveva messo le corna con un trans: non è vero, per adesso non gli piacciono. Non è roba uscita sui social network, è roba uscita sui giornali. Si era detto che c’era un accordo con la Juve nei primi giorni e non era vero. Si era detto che io ero in segreto a Napoli ma non vado a Napoli da sette anni”.

Ragazzi si sono stata a letto con #mauroicardi E presto dirò tutta la verità ho cancellata i tewet precedenti SEMPLICEMENTE perché sono stata minacciata dalla signora #wandanara $inter ma causa del suo male pianga a se stesso lui mi ha scopata anche da Dio — Guendalina Rodriguez (@guendarodriguez) May 1, 2019

Redazione-iGossip