Liam Hemsworth dopo la separazione da Miley Cyrus: “Ti auguro salute e felicità per il futuro”

Liam Hemsworth dopo la separazione da Miley Cyrus ha voluto mandare un messaggio social all’ex moglie, augurandole salute e felicità per il futuro. Se da un lato l’ex star di Hannah Montana e popstar americana si è già fatta immortalare in atteggiamenti intimi e complici con la blogger Kaitlynn Carter, il fratello del sex symbol del cinema hollywoodiano Chris Hemsworth ha scritto sui social: “Solo una breve nota per dire che io e Miley ci siamo separati da poco e che le auguro soltanto salute e felicità per il futuro…”.

L’attore australiano ha poi continuato chiedendo il rispetto della privacy in una questione così delicata: “Questa è una faccenda privata e non ho fatto commenti, né lo farò, a giornalisti o media. Qualsiasi citazione riportata attribuita a me è falsa. Pace e amore”.

La notizia della fine del loro matrimonio, durato soltanto 8 mesi, è stata annunciata da People alcuni giorni fa e ha lasciato tutti senza parole. Ora Miley si diverte con la blogger Carter, mentre, lui è volato in Australia dal fratello Chris nella sua casa di Byron Bay, dove con i suoi figli India e i gemelli Tristan e Sasha respira sapore di famiglia.

Redazione-iGossip