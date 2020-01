Licia Nunez e Barbara Eboli fanno pace al Grande Fratello Vip 4

Licia Nunez e Barbara Eboli hanno fatto pace al Grande Fratello Vip 4 durante la settima puntata del reality show di Canale 5. Un bacio tra l’attrice e l’imprenditrice ha siglato la reunion e ha scongiurato la rottura.

La scorsa settimana Barbara aveva perso la pazienza e aveva rivelato in una storia di Instagram che “Licia Nunez ha superato ogni limite“. Perché? L’attrice ed ex modella pugliese parlava sempre della sua precedente love story lesbo con l’attivista per i diritti lgbt, Imma Battaglia, e molto poco della loro storia d’amore.

Chi è Licia Nunez? Scopri la biografia, la carriera e la vita privata

“Da quando sei entrata nella casa del Grande Fratello non è mai stato facile capire i tuoi racconti – aveva scritto l’imprenditrice su Instagram – ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre… ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso”.

Ieri al GF Vip 2020 Licia e Barbara hanno avuto un confronto sotto gli occhi di milioni di telespettatori.

“Quando Barbara mi dice ti amo io rispondo idem – ha detto l’attrice in diretta tv -. Ho sofferto tanto per amore, è sempre stato fondamentale nella mia. Ho amato più gli altri e meno me stessa, poi ho incontrato Barbara e lei mi ha insegnato che prima di tutto nella vita bisogna amare se stessi e poi si può amare in maniera sana un’altra persona”.

Barbara ha fatto il suo ingresso in Casa e ha subito messo le cose in chiaro: “Per 3 settimane, h24 non hai fatto altro che parlare di 10 anni fa, in un modo che ho fatto fatica a riconoscere, eclissando il presente. Sai cosa è emerso? Che io e te ci siamo imbucate a un matrimonio, che tu sei ancora innamorata e che io sono la co***ona di turno”. Per poi aggiungere: “Mi hai fatto male. Tre settimane a sentire e vedere cose e non poter rispondere ma non ho mollato. Ti ho difeso e ho difeso la nostra storia”.

Barbara Eboli, a quel punto, ha cercato di far capire a Licia Nunez qual è stato il gesto che maggiormente l’ha ferito durante il percorso nella Casa: “Qual è il nostro gesto. Quello che ti baci l’anello. E non te lo ricordi cosa può essere quel gesto che a me ha fatto tanto male? Te lo ricordi cosa hai raccontato alla signora Alberti? Fantasia nei gesti…”.

L’attrice ha cercato di rasserenare la sua compagna: “Opinabile il tweet, hai ragione. Io non ti ho lasciato con un tweet ma avevi bisogno di tornare alla realtà, che non è qui. Fuori la gente è cattiva”.

Tranquillizzata da Barbara Eboli, la concorrente del Gf Vip ha provato a giustificarsi e a dimostrare i suoi sentimenti: “Sei tu l’altra metà dell’amore.” Al momento di lasciare la Casa, anche per dare ulteriore sicurezza a Licia Nunez, Alfonso Signorini ha chiesto a Barbara Eboli se stia ancora con l’attrice e la sua risposta non ha lasciato dubbi: “Io la amo Alfonso”, ha affermato con sicurezza Barbara Eboli, prima di scambiare un bacio passionale con Licia Nunez e uscire dalla Casa.

Viva l’amore!