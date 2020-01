Licia Nunez del Grande Fratello Vip 4 è stata scaricata senza troppi complimenti dalla fidanzata Barbara Eboli con un post su Instagram Story. La compagna dell’attrice ed ex modella pugliese originaria di Barletta, Lucia Vanessa Del Curatolo, ha deciso di chiudere unilateralmente questa storia d’amore a causa di alcuni comportamenti, atteggiamenti e confidenze intime rivelate agli altri coinquilini della Casa più spiata e famosa d’Italia.

Licia Nunez e Barbara Eboli – Foto: Facebook

Barbara ha perso la pazienza e ha rivelato che Licia Nunez ha superato ogni limite. “Da quando sei entrata nella casa del Grande Fratello non è mai stato facile capire i tuoi racconti – ha scritto l’imprenditrice – ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre… ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso”.

A quanto pare Barbara non ha apprezzato molto i numerosi racconti di Licia sulla sua precedente love story lesbo con l’attivista per i diritti lgbt Imma Battaglia. In particolar modo non ha digerito quest’ultimo discorso di Licia: “Io e Imma ci sentiamo e forse Eva non è al corrente della nostra messaggistica o delle nostre telefonate. La mia presenza è motivo di dissapori tra di loro. Cara Eva, tu non puoi avere l’esclusiva nella vita di una persona, nella vita di Imma, che mi ha amata più di se stessa”.

Mancanza di rispetto? Oppure Licia è ancora innamorata di Imma? Come andrà a finire?