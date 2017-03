Lidia Vella dopo la burrascosa rottura con Alessandro Calabrese è diventata amica alla vincitrice del Grande Fratello 14, Federica Lepanto. L’ex fidanzata di Alessandro Calabrese, Lidia Vella, ha dichiarato al programma radiofonico Non succederà più condotto da Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio: “Io e Federica non ci siamo frequentate al di fuori del programma per un semplice fatto. Lei non avendo molta stima di Alessandro ha deciso di allontanarsi. Da quando io mi sono lasciata con Alessandro abbiamo iniziato a sentirci. Stiamo creando un rapporto d’amicizia. Prima di andare in Calabria il 18, io andrò il 16 a Salerno da Federica”.

L’aspetto davvero curioso è che tutti e tre Alessandro Calabrese, Lidia Vella e Federica Lepanto del Grande Fratello 14 si ritroveranno come ospiti di una serata in discoteca il 18 marzo al Kratos winter club a Bisignano. Oltre ai tre ex concorrenti del reality show più longevo e famoso della televisione italiana ci saranno i due personaggi di Uomini e Donne, Mariano Catanzaro e Amedeo Andreozzi, e i famosi e popolari attori Rachele Ragno e Fabio Troiano.

L’ex gieffina Lidia Vella ha promesso ai radioascoltatori e ai fan dell’ex coppia del GF14 che non ci sarà nessuno scontro o polemica tra i due. Ormai è acqua passata, come ha più volte ribadito l’imprenditore pluritatuato romano in diverse interviste pre e post Uomini e Donne: “Con Lidia è finita tre anni fa. Poi l’ho rincontrata al Grande Fratello 14 e in quel contesto è riaffiorato un sentimento che era dentro di me. Quando siamo usciti dal reality, ho provato ad avere una relazione, ma non ha funzionato. E non stiamo più insieme da novembre”. Per poi svelare: “E’ stato un anno piuttosto difficile. In dieci mesi ci siamo lasciati e ripresi almeno sette volte. Quest’estate ho dormito a casa di mia madre, e poi da alcuni amici. L’ho amata tanto, ma quell’amore è finito. E Lidia lo sa bene, perché gliel’ho detto appena ho compreso che avrei chiuso questa storia. Non andavamo d’accordo, non ero più felice con lei! Lidia sa benissimo che, come le ho detto a novembre, io non la amo più. Solo che lei si è convinta che io l’abbia lasciata per la televisione. Quando la nostra relazione si è conclusa, figuriamoci se mi passava per la testa l’idea di andare a corteggiare una ragazza in tv: non ci pensavo proprio! Si convince di cose che non esistono, l’amore che avevo per lei è finito”.