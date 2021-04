Lilli Gruber bacia il marito Jacques Charmelot con la mascherina abbassata: la stoccata di Dagospia

Lilli Gruber ha baciato il marito Jacques Charmelot con la mascherina abbassata al parco, come documentano le foto pubblicate dal settimanale di cronaca rosa Chi. La famosa giornalista, ex politica e conduttrice tv di Otto e Mezzo, il programma che alla sera conduce su La7, è stata immortalata dai paparazzi della rivista di gossip mentre fa fitness, in bici, insieme al marito Jacques Charmelot.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Al termine dell’allenamento, la coppia vip viene paparazzata mentre si scambia un appassionato bacio, seduti su un muretto. Lilli sfoggia una giacca e pantaloncini cortissimi, che mettono in mostra le gambe atletiche, ai piedi scarpe da tennis. Insomma, lanciatissima in mountain-bike, e il fisico sta lì a dimostrarlo. Il tutto in una bella giornata di sole a Roma: la coppia si allena all’interno di un parco.

Dagospia la tocca piano: “Tutti i puri finiscono epurati. Lilli Gruber viene beccata mentre bacia il marito con la mascherina abbassata. Proprio lei che aveva fatto il sermoncino a Maria Elena Boschi per due baci con Giulio Berruti: ‘è una persona pubblica e deve dare il buon esempio’. E ora Lilli come la mettiamo?”.