Live – Non è la D’Urso, Pietro Lorenzetti insulta Jessica Alves: “Sei un mostro, non ti vorrei mai come paziente”

Live – Non è la D’Urso al veleno. Il professore specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica Pietro Lorenzetti ha pesantemente insultato l’ex Ken umano, Jessica Alves, durante l’ultima puntata del famoso e chiacchierato programma domenicale di Canale 5, condotto da Barbara d’Urso.

Live – Non è la d’Urso: il durissimo attacco del professore Lorenzetti

L’ex Rodrigo Alves ha raccontato il suo lungo, difficile e sconvolgente percorso di transizione da uomo a Ken umano e infine da transgender a donna. Il professore Lorenzetti ha rivolto parole pesantissime e un insulto gravissimo nei confronti di Jessica Alves.

Jessica Alves parla della sua transizione a Live #noneladurso pic.twitter.com/0CSfTgiGJA — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 23, 2020

Il professore Lorenzetti è andato subito all’attacco: “Accetto anche il tuo cambiamento nonostante mi sembri tardivo. Ma ti sei guardata allo specchio? Quello che sta succedendo adesso è peggio di quello che hai fatto per essere Ken. Non hai forme equilibrate, nessuna bellezza, non c’è nulla di femminile, è solo un’esagerazione. Tutto quello che hai fatto ti fa male fisicamente. Non ci raccontare la favoletta, tu prendi tante sostanze, non usi solo il grasso”.

Rodrigo Alves diventa Barbie – Foto: Instagram

E poi ancora: “Il tuo percorso chirurgico è di follia. L’errore è di chi si presta per pochi soldi a fare queste cose oscene – ha continuato -. Tu non vai dai migliori dottori al mondo, perché la gente seria non fa queste cose orrende. I chirurghi plastici seri non creano mostri del genere. Una cosa è la transizione, un’altra è far diventare le persone dei mostri. Folli loro e folle tu. Sì, io lo dico che sei un mostro. Non ti vorrei mai come paziente”.

La conduttrice tv Barbara d’Urso ha prontamente ripreso il professore Lorenzetti per aver apostrofato Jessica Alves come “mostro” e in seguito ha cercato invano di calmare la chiacchierata e celebre socialite.

Live – Non è la D’Urso: Jessica Alves va su tutte le furie

La grande amica del chirurgo dei vip Giacomo Urtis, Jessica Alves, è andata giustamente su tutte le furie, manifestando la sua rabbia per le offese ricevute: “Tu sei un dottore anti professionale. Nessun dottore viene in tv a dirmi che sono un mostro. Tu non hai la libertà di farlo, non ti conosco e non mi chiami mostro. Mostro sei tu, sei orrendo e sei un brutto mostro. Io ti farò un processo“.

Noi esprimiamo la nostra piena e massima solidarietà all’ex concorrente del Grande Fratello Vip inglese perché è davvero intollerabile e inaccettabile offendere una persona in tv, accusandola di essere un “mostro”. A tutto c’è un limite… e questa volta è stato ampiamente superato. Rodrigo Alves, il Ken di Barbie – Foto: Facebook



