Lorella Cuccarini svela i segreti del suo matrimonio con Silvio Testi

Lorella Cuccarini è sempre stata molto riservata e discreta in merito alla sua vita privata. In pochi sanno che è felicemente sposata dal 1991 con il produttore musicale e televisivo nonché proprietario della Triangle Production Silvio Capitta, il cui nome d’arte è Silvio Testi. Dal loro matrimonio sono nati ben 4 figli: Sara è nata il 4 agosto 1994, Giovanni è nato il 19 settembre 1996 e i gemelli Chiara e Giorgio sono nati l’1 maggio 2000. La tifosa vip della Roma, che è stata scoperta e lanciata da Pippo Baudo agli inizi degli anni ’80, ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui ha svelato alcuni segreti del suo matrimonio con Silvio Testi e ha parlato di tante altre cose!

L’ex conduttrice di Domenica In e Buona Domenica ha raccontato che c’è stato qualche problema di coppia quando sono venute a mancare le rispettive mamme. “L’equilibrio di coppia si è incrinato – ha confessato Lorella a Vanity Fair – quando abbiamo dovuto affrontare la morte delle nostre madri. Viviamo il dolore in modo diverso e per risanare le ferite del cuore necessitiamo di cure diverse. Io mi ricarico nella famiglia e nel dialogo, lui invece ha bisogno di isolarsi e di silenzio. Potete immaginare che, all’inizio, non sia stato facile comprendersi. Quando l’approccio verso la vita è così diverso – ha proseguito la star tv -, si corre il rischio di fraintendere l’altro e di sentirsi incompresi. Nel tempo, grazie all’amore, all’esperienza e alla conoscenza del partner”.

Non ha escluso la possibilità di diventare mamma per la quinta volta anche se all’età di 52 anni spera di diventare presto nonna: “Se mi arrivasse un quinto figlio sarei felicissima, ma di certo alla soglia dei 52 anni preferirei ricevere il dono di un nipote”.

Anzi, non vede l’ora di diventare nonna! “Sono prontissima – ha affermato Lorella Cuccarini – Mi auguro che i miei figli non rimandino troppo in là il progetto di una famiglia. Tra la crisi economica e l’ambizione di raggiungere una buona posizione professionale, l’età media delle donne alla prima gravidanza si sta alzando troppo. L’energia che si ha a 25 o 30 anni è però superiore, e di molto, a quella che si ha a 40″.

Dopo il musical Rapunzel, tratto dall’omonimo film Disney in cui per la prima volta ha interpretato un ruolo da antagonista, la conduttrice tv e showgirl italiana è di nuovo a teatro con un nuovo musical: La regina di ghiaccio – Turandot diretto dal commediografo, attore e regista milanese Maurizio Colombi.