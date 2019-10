Lorenzo Biagiarelli sulla fidanzata Selvaggia Lucarelli: “La differenza d’età? Non è mai stato un problema”

Lorenzo Biagiarelli si è sbottonato sulla sua storia d’amore con la famosa scrittrice e giornalista Selvaggia Lucarelli al settimanale Oggi. Il food blogger di successo, in libreria con “Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare”, e prossimamente su Real Time, nei panni di giudice della versione bed and breakfast di “Cortesie per gli ospiti”, ha svelato alcuni aneddoti sulla sua liaison con la giurata di Ballando con le Stelle.

Il food blogger ha rivelato alla rivista che si occupa personalmente della cucina, viziando la propria compagna con prelibati manicaretti come la pasta al forno con le polpette: “Selvaggia andrebbe avanti a surgelati”.

Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli ha rivelato che non ha mai avvertito la differenza d’età. Ha infatti svelato: “Selvaggia e io ci siamo incontrati e riconosciuti all’istante, tre mesi dopo la prima cena convivevamo già”.

Il compagno dell’irriverente opinionista tv, scrittrice e blogger Selvaggia Lucarelli è legatissimo a Leon, il figlio della giornalista avuto dall’ex marito Laerte Pappalardo, con cui è riuscito ad instaurare un rapporto di complicità, fiducia e affetto: “Leon è un ragazzino fantastico: sveglio, ironico, curioso. E poi amiamo entrambi da pazzi i Pokemon e i mac and cheese. Le pare che potremmo non andare d’accordo?”.

