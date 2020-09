Lorenzo Crespi ha commentato lo scandalo Aresgate, scoppiato in seguito alle dichiarazioni sconvolgenti e inquietanti di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra rilasciate nella Casa del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini, rivelando su Instagram rivelando che la bellissima attrice potrebbe essere in pericolo.

Lorenzo Crespi lancia l’allarme

Il famoso e popolare attore italiano di numerose fiction tv di successo di Mediaset ha rivelato: “La storia di Adua è una storia triste, orrenda, vera, che inizia verso la fine degli anni ’80, inizio anni ’90, coinvolge tutti, trent’anni di Mediaset, fiction, spettacoli, uomini potentissimi, politici… l’unica cosa che vi chiedo è gentilmente se iniziate ad indagare fate sì che questa ragazza quando esce dal GF VIP venga messa subito sotto protezione, perché potrebbe essere in pericolo. Questo signor Lucifero ne ha fatte di tutti colori ma era coperto dalla solita famiglia… la sua produzione era una lavatrice…”.

LE DICHIARAZIONI SHOCK DI MASSIMILIANO MORRA E ADUA DEL VESCO SULLA SETTA

Lo scandalo Aresgate

Il polverone mediatico scatenato dalle dichiarazioni shock dei due attori rappresenta un vero e proprio terremoto per il patinato e lussuoso mondo dello show business italiano. A quanto pare tutti erano a conoscenza di questo “sistema”. Ne hanno parlato Donna Pamela su Instagram Story e la conduttrice tv Barbara d’Urso in tv a Pomeriggio 5.

Dagospia ha rivelato che il signor Lucifero potrebbe essere proprio il celebre produttore tv e sceneggiatore Alberto Tarallo.

Dagospia ha ascoltato tre celebri attrici, Eva Grimaldi, Giuliana De Sio e Nancy Brilli, che per alcuni anni hanno fatto parte dell’Ares. Tutte hanno voluto prendere le distanze da Tarallo.

“Così, per dover di cronaca, non si registrano al momento commenti da Alberto Tarallo che l’attrice nella casa definisce indirettamente Lucifero – ha scritto Candela -. Nessuna denuncia, a quanto ci risulta. Dagospia ha provato a capire qualcosa in più su quel mondo, finito improvvisamente al centro della scena”.

Alberto Tarallo, sceneggiatore e produttore della Ares Film, è stato per 19 anni il compagno (nella vita privata e nel lavoro) dello sceneggiatore e produttore tv Teodosio Losito, che si è tolto la vita l’8 gennaio 2019 a Roma. Una morte che ha scioccato Adua Del Vesco e che oggi ha etichettato come istigazione al suicidio.

Nancy Brilli ha dichiarato a Dagospia: “Non so cosa è accaduto al Grande Fratello. Non ho assolutamente rapporti con Alberto Tarallo. Sono stata eliminata da un giorno all’altro dalle produzioni, con loro ho realizzato solo successi. Improvvisamente ho capito che stava cambiando qualcosa, non abbiamo più lavorato insieme. Non era gente cui con avessi particolarmente passione a lavorare. C’erano persone che non mi piacevano, la gestione non era chiara. So che fino al giorno prima lavoravo e il giorno dopo non lavoravo più. La fiction era ‘Caterina e le sue figlie 2’, il direttore di rete mi chiamò e mi ringraziò dicendomi che avevo alzato gli ascolti. Mai più lavorato con loro”.

Giuliana De Sio ha spiegato: “Una volta sul lancio di una fiction mi hanno chiesto di fingere un flirt, ho rifiutato e mi sono messa a ridere. Si sono anche offesi, ma ho detto: ‘Questo no, non ce la posso fare’. Erano delle lucherinate, gli anni sessanta aleggiavano su di noi. Era tutto un modo di pensare a quel tipo comunicazione forse obsoleto. Con Tarallo e Losito non ci ho più lavorato. Diciamo che è stata una scelta reciproca, eravamo corpi molto estranei. Il mio organismo espressivo, la mia provenienza artistica non aveva niente a che fare con quel mondo lì. C’era una distanza di visione”. E poi ancora: “Al funerale di Losito non ci sono stata perché ero in tournée altrimenti ci sarei andata. Con lui avevo un buon rapporto, non un grande rapporto perché era molto silenzioso. Ci conoscevamo da anni, come conoscevo gli altri. Ci lavoravo ma non li frequentavo. Nella loro villa ci sono stata due volte per parlare di lavoro, avevo una relazione professionale diversa, molti personaggi sono stati inventati da Alberto. Io era nata molto prima”.

