Lory Del Santo difende il fidanzato Marco Cucolo: “Non è un arrivista”

Lory Del Santo ha difeso a spada tratta il fidanzato Marco Cucolo, elogiando le qualità e le capacità del suo bellissimo toy boy, durante un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Novella 2000. La vincitrice dell’Isola dei famosi 3 ha spiegato anche i motivi per i quali il suo compagno sembra spesso spaesato in tv: “Fa fatica a inserirsi nei talk, risponde a domanda diretta”.

La regista di The Lady, attrice e showgirl ha spiegato: “Ama apparire, ma fa fatica a inserirsi nei talk bizzarri, sfrontati e selvaggi. Se invece gli viene fatta una domanda diretta, lui risponde, anche con ironia…”.

Che cosa pensa Lory del fatto che il suo compagno è così timido con la telecamera o preferirebbe un uomo più pratico con stacchi di regia e litigate trash?

Del Santo ha spiegato “Mi sta bene così. Uno troppo arrivista rovina tutto, può nascere competizione, il partner può volerti scavalcare. Purtroppo ho già provato questa esperienza”.

La pandemia da Covid-19 ha mandato in tilt i piani della coppia vip per l’estate 2020: “Avevamo un biglietto per Los Angeles, ma il volo è stato annullato. Abbiamo quindi fatto un biglietto per Miami, ma anche questo volo è stato nuovamente annullato. Vivo giorno per giorno che è meglio”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi famosi del jet set italiano e internazionale!