Lory Del Santo getta la maschera: “La storia con Gennaro Lillio era finta”

Lory Del Santo ha gettato la maschera e ha confessato che la storia d’amore con il modello ed ex gieffino Gennaro Lillio era finta. In un periodo in cui tanti personaggi famosi del jet set italiano stanno facendo coming out, come nel caso di Gabriel Garko, e stanno svelando tutti i finti scoop e le relazioni fake del passato, anche la regista di The Lady ha ammesso che con Gennaro Lillio era stato tutto creato a tavolino per andare nei salotti tv di Barbara d’Urso e per finire sui settimanali di cronaca rosa. Era in poche parole la classica “storia da reality”.

Lory Del Santo ha confessato al settimanale Oggi: “Avevo organizzato le foto con Gennaro Lillio per fingere che fossimo fidanzati. Poi siamo davvero usciti un paio di volte, ma non siamo mai stati una coppia”.

La vincitrice del reality show, l’Isola dei famosi, ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi smentito categoricamente un altro flirt: quello con er mutanda, Antonio Zequila. La famosa attrice, regista e showgirl ha asserito che “è una bufala che si è inventato lui senza la mia complicità”. Per poi concludere: “Io e Antonio Zequila? Ma va, ma quale storia”.

Quali altre finte love story vip balzeranno agli onori della cronaca rosa? Chi verrà smascherato? Chi invece confesserà, come Gabriel Garko e Lory Del Santo, che alcune love story erano state studiate ad hoc per motivi diversi?