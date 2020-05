Luca Argentero papà: Cristina Marino ha partorito la piccola Nina Speranza

Luca Argentero è diventato papà per la prima volta. La sua bellissima compagna Cristina Marino ha partorito la piccola Nina Speranza. La splendida notizia è stata pubblicata dal sex symbol del cinema e della tv italiana sul suo profilo Instagram dove ha condiviso uno scatto in bianco e nero che immortala il braccio e la manina della baby vip. Luca Argentero e Cristina Marino sono al settimo cielo!

La stessa foto è stata condivisa anche sul profilo social della neo mamma, facendo il pieno di like e di commenti di felicitazioni per il lieto evento. Per Cristina è stata una prima gravidanza davvero insolita, vissuta durante il periodo di pandemia da Covid-19 con tanto di lockdown e quarantena.

A tre anni dalla nascita del loro amore, sbocciato sul set del film Vacanze ai Caraibi, la coppia vip ha accolto con gioia ed entusiasmo la prima figlia. «Mi piacerebbe avere tre figli – aveva spiegato Cristina –. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio».

Congratulazioni ai neo genitori vip e un caloroso benvenuto alla piccola Nina Speranza anche da parte della nostra redazione. Auguri!