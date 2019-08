Luca Argentero vuole sposare Cristina Marino: matrimonio in arrivo per la coppia vip

Luca Argentero vuole sposare Cristina Marino. Matrimonio in arrivo per la bellissima e amatissima coppia vip del jet set italiano. A parlare apertamente e pubblicamente di nozze è stato il sex symbol del cinema italiano a GQ Magazine.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato: “Sto con una donna della quale sono follemente innamorato. Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì. Anche il matrimonio è una dichiarazione d’intenti che condividi con le persone alle quali vuoi bene e che ti vogliono bene. Per quanto mi riguarda non ho bisogno di conferme del mio sentimento. Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia. Cri e io abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant’anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto”.

Argentero ha parlato anche del suo primo matrimonio con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania: “La fine di un matrimonio non è facile per nessuno. Chiudere, cambiare, ricominciare. Certo, parti con l’idea che duri per sempre, ma sono convinto che tutte e due abbiamo fatto del nostro meglio. Purtroppo non è andata bene. E se c’è una situazione che non ti rende felice, sereno, è meglio cambiare. Non ci sono rancori fra di noi. Sono contento che Myriam abbia trovato la sua strada – ha concluso -, che abbia avuto un figlio. Io, da parte mia, sto vivendo una bellissima storia d’amore”.

